Спасатели снова начали поиски пассажирки с затонувшего катера в Крыму

Поиски пропавшей пассажирки с опрокинувшегося в районе юго-восточного побережья Крыма прогулочного катера возобновились. Спасатели приостанавливали операцию на ночь.

«Поиски пропавшей пассажирки возобновлены с раннего утра сегодня, они ведутся на море по течению от Судака до бухты Бугас, идут работы также на побережье», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы регионального МЧС.

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В спасательном ведомстве также отметили, что в поисковой операции задействованы 27 спасателей и три катера в числе семи единиц техники. К поискам в пятницу, 6 сентября, присоединятся водолазы спецотряда из Симферополя.

Прогулочный катер «Камелот» днем в четверг, 5 сентября, перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом на юго-востоке Крыма.

На борту судна в момент ЧП находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели достали из воды 12 пассажиров и члена экипажа. Одна пассажирка пропала без вести.