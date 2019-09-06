Спасатели нашли тело пропавшей пассажирки затонувшего катера

Погибшую нашли в одном километре от берега от мыса Толстый. В данный момент проводится ее опознание. Дальнейшими действиями займутся сотрудники правоохранительных органов.

Спасатели снова начали поиски пассажирки с затонувшего катера в Крыму Подробнее

Прогулочный катер «Камелот» потерпел крушение в минувший четверг, 5 сентября. На этот день в регионе действовало штормовое предупреждение в связи с возможными ливнями и ветром до 25 метров в секунду.

Катер находился на расстоянии 200 метров от берега мыса Толстый городского округа Судак. На его борту находились 13 пассажиров, которые ехали на морскую прогулку из Нового Света.

Спасти удалось только 12 человек. Их доставили в бухту Бугас, где оказали всю необходимую помощь.

После крушения без вести пропала уроженка Ростовской области. На ее поиски отправились сотрудники крымского главка МЧС. Однако за вчерашний день ее не удалось обнаружить и на ночь поиски остановили.

Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. В данный момент известно о задержании владельца судна. В ближайшее время следователи намерены выйти с ходатайством об аресте подозреваемого.