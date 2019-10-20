Сотрудник Росгвардии погиб на соревнованиях в Хабаровске

По данным ведомства, во время проведения соревнований сотрудник Росгвардии получил травму. Его увезли в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую и квалифицированную помощь. Но спасти пострадавшего не удалось.

По факту смерти сотрудника Росгвардии сейчас проводится расследование. Сами соревнования проходили в Хабаровске в этом месяце. Никаких других подробностей в ведомстве не сообщили.