Сотрудник якутской колонии покончил с собой на службе

Следствие установило, что происшествие случилось 7 сентября. Сотрудник колонии свел счеты с жизнью после того, как заступил на пост.

​"В настоящее время проведен комплекс первоначальных действий на месте происшествия. Также осуществляются иные необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.

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По ее словам, по итогам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение. Между тем местные СМИ назвали предполагаемую причину, по которой мужчина принял решение добровольно уйти из жизни.

Так, сайт телеканала «Якутия 24» утверждает, что 27-летний сотрудник в Якутске убил девушку. После этого мужчина отправился на службу, заступил на пост в колонии в поселке Табага и свел счеты с жизнью. По информации телеканала, происшествие будет распутывать следственно-оперативная группа ФСИН России из Москвы.