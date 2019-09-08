Смотровая площадка Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде

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Часть парапета и ограждения верхней смотровой площадки обрушилась около 13:00. На место приехали сотрудники аварийно-спасательной службы и полицейские. Правоохранители огородили место ЧП.

Никто не пострадал, сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, ремонтные работы стартуют в понедельник, 9 сентября.

Чкаловская лестница расположена возле Нижегородского кремля. По ней можно дойти от памятника летчику Валерию Чкалову до Волги.

Эту достопримечательность построили в 1949 году. Лестница имеет форму восьмерки, на ней 442 ступеньки.