Смотровая площадка Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Предупреждение для туристов в Нижнем Новгороде. Обрушилась часть верхней смотровой площадки Чкаловской лестницы — одной из главных достопримечательностей города. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Часть парапета и ограждения верхней смотровой площадки обрушилась около 13:00. На место приехали сотрудники аварийно-спасательной службы и полицейские. Правоохранители огородили место ЧП.
Никто не пострадал, сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
По словам собеседника агентства, ремонтные работы стартуют в понедельник, 9 сентября.
Чкаловская лестница расположена возле Нижегородского кремля. По ней можно дойти от памятника летчику Валерию Чкалову до Волги.
Эту достопримечательность построили в 1949 году. Лестница имеет форму восьмерки, на ней 442 ступеньки.