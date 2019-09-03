СМИ: житель Сочи обезглавил жену и инсценировал ее исчезновение

По одной из версий, между супругами произошла ссора, после которой муж расправился с женой, спрятал тело и объявил ее в розыск. Он распространил сообщение в социальных сетях, будто она пропала без вести, утверждает СМИ.

Искать женщину начали волонтеры. Ее обезглавленное тело было обнаружено в ночь на 1 сентября на дне оврага в селе Красная Воля. Предположительно, труп пролежал в этом месте около двух недель.

Сообщается, что у супружеской пары был совместный бизнес. Супруги порядка 20 лет проводили свадьбы в регионе. Муж выступал в роли тамады, в то время как его жена — учитель музыки в детском саду — исполняла песни во время застолий. На данный момент не сообщается, что предшествовало конфликту между супругами. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.