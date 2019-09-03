СМИ: в Донбассе на съемочную группу «Луганск 24» напал украинский представитель СЦКК

Специальный корреспондент канала Денис Деркаев рассказал, что съемочная группа подошла к дамбе, где находились сотрудники МЧС ЛНР и представители СЦКК ЛНР. Когда им навстречу вышел украинский представитель СЦКК, журналисты без каких-либо провокаций спросили, могут ли они задать ему вопрос. Речь шла о том, что украинской стороной не выполняется обязательства, касающихся восстановления моста, а также разминирования территории.

«На что он сказал, что я сейчас заберу камеру, и схватил камеру за пушку и потянул ее вниз. Также схватил оператора за руку и попытался его оттянуть в сторону, но оператор благополучно вырвался, и все обошлось без каких-либо последствий», — поделился Деркаев.