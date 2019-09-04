СМИ: туристка в Москве отравилась снотворным из-за храпа мужа

Как рассказал супруг 59-летней женщины, они хорошо провели время в московских ресторанах, где не отказывали себе в алкоголе. Вернувшись в гостиницу, они начали укладываться спать. Женщина по традиции решила принять лекарство от бессонницы.

Фаза засыпания у нее проходила очень тяжело, особенно если рядом храпел супруг. Для этого она всегда возила с собой таблетки.

Принятое лекарство вместе с алкоголем привело к госпитализации иностранки. В данный момент проверку этого случая проводит полиция.