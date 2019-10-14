СМИ: сосед избил чемпионку Европы по боксу Софью Очигаву

По данным пресс-службы подмосковного главка МВД, полицию на место вызвала местная жительница 1987 года рождения. Она рассказала, что на лестничной клетке на нее напали.

Прибывшие на место полицейские задержали местного жителя 1991 года рождения. Который вступил с потерпевшей в конфликт, избил ее и угрожал убийством.

О причинах возникшей неприязни, которая переросла в конфликт, ведомство не сообщило.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В данный момент хулиган находится под подпиской о невыезде.