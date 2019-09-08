СМИ сообщили о взрыве на фестивале в Германии

Среди 14 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии, так как получили ожоги. Их на вертолетах доставили в клиники в Рурской области и Кельне. Один из них заработал сердечный приступ. Возраст всех пострадавших — от 31 года до 75 лет.

Взрыв прогремел в городе на Филиппинах. Видео Подробнее

Версию о взрыве газа местные власти не подтверждают. Предположительно, гости фестиваля приняли за взрыв звук от попадания дождевой воды в большую сковороду с горячим жиром, которую использовали при приготовления пищи. Она спровоцировала огненную вспышку.

Когда посетители услышали хлопок, в Фройденберге шел дождь. Известно, что в то время на празднике собрались около 100 человек.

Расследованием дела занялась уголовная полиция.

Backesfest — фестиваль выпечки в Германии. Местные пекарни угощают гостей различными видами изделий из хлеба.