СМИ: рейс Воронеж — Пулково опять совершил экстренную посадку
СМИ: пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в ВоронежеПодробнее
Борт сообщил о неисправности источника питания после набора высоты, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Командир экипажа передал соответствующую информацию диспетчерам.
Отмечается, что экипаж принял решение прервать полет. Самолет направился в аэропорт вылета, где совершил экстренную посадку.
Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, пассажирский лайнер приземлился благополучно. У него была обнаружена неисправность в системе энергоснабжения.
Утром 4 сентября этот же борт вынужденно вернулся в Воронеж из-за возникших проблем с задними стойками шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
По имеющимся данным, ЧП накануне произошло с самолетом авиакомпании «Руслайн».