Вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург самолет зашел на экстренную посадку. Лайнер вернулся в аэропорт из-за технических проблем. Ситуация повторяется второй день подряд.

СМИ: пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Воронеже Подробнее

Борт сообщил о неисправности источника питания после набора высоты, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Командир экипажа передал соответствующую информацию диспетчерам.

Отмечается, что экипаж принял решение прервать полет. Самолет направился в аэропорт вылета, где совершил экстренную посадку.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, пассажирский лайнер приземлился благополучно. У него была обнаружена неисправность в системе энергоснабжения.

Утром 4 сентября этот же борт вынужденно вернулся в Воронеж из-за возникших проблем с задними стойками шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По имеющимся данным, ЧП накануне произошло с самолетом авиакомпании «Руслайн».