СМИ: ребенок в Москве опрокинул на себя кастрюлю супа и умер от ожогов
Маленький ребенок случайно опрокинул кастрюлю, из которой на него вылился горячий суп. Мальчик получил сильные ожоги и скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков. Малышу был всего один год. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
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Днем 6 сентября московская семья находилась дома. Супруга была в комнате, а отец приглядывал за сыном на кухне. В какой-то момент ребенок смог дотянутся до подоконника, где остывал суп в кастрюле. Когда мужчина обернулся, то было уже поздно — малыш обварился.
Родители сражу же позвонили в скорую, а пока ждали врачей пытались помочь сыну сами. Супруги отнесли ребенка в ванну и стали обливать холодной водой, затем приехавшие медики экстренно его госпитализировали.
В московской больнице мальчику оказывали всю необходимую помощь, но тело было обожжено на 60% и ребенок находился в тяжелом состоянии. Несмотря на несколько часов борьбы, малыш скончался.