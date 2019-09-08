СМИ: ребенок в Москве опрокинул на себя кастрюлю супа и умер от ожогов

Мальчик с Украины утонул в бассейне на Кипре Подробнее

Днем 6 сентября московская семья находилась дома. Супруга была в комнате, а отец приглядывал за сыном на кухне. В какой-то момент ребенок смог дотянутся до подоконника, где остывал суп в кастрюле. Когда мужчина обернулся, то было уже поздно — малыш обварился.

Родители сражу же позвонили в скорую, а пока ждали врачей пытались помочь сыну сами. Супруги отнесли ребенка в ванну и стали обливать холодной водой, затем приехавшие медики экстренно его госпитализировали.

В московской больнице мальчику оказывали всю необходимую помощь, но тело было обожжено на 60% и ребенок находился в тяжелом состоянии. Несмотря на несколько часов борьбы, малыш скончался.