СМИ: ребенок погиб от удара током после прикосновения к холодильнику в Омске

Мать гладила белье, а дети играли в соседней комнате. Один из ребят забежал на кухню, за ним следом направилась и сама женщина. Когда она вошла в помещение, то увидела лежащего на полу четырехлетнего сына. Согласно предположениям матери, ребенок сидел на металлической батарее и в этот момент дотронулся до провода холодильника. Малыш умер до приезда скорой помощи.

Стражи порядка начали расследование.