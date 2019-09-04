СМИ: ребенок погиб от удара током после прикосновения к холодильнику в Омске
Правоохранители Омска начали проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика. Ребенок дотронулся до провода холодильника и умер. Об этом сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
Мать гладила белье, а дети играли в соседней комнате. Один из ребят забежал на кухню, за ним следом направилась и сама женщина. Когда она вошла в помещение, то увидела лежащего на полу четырехлетнего сына. Согласно предположениям матери, ребенок сидел на металлической батарее и в этот момент дотронулся до провода холодильника. Малыш умер до приезда скорой помощи.
Стражи порядка начали расследование.