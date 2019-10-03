Полиция с погоней задержала мужчину в Москве. СМИ называет его сыном вице-президента МТС

На кадрах видно, что автомобиль стоит во дворе. Водитель заперся внутри, и сотрудники полиции уговаривают его открыть дверь. В итоге один из правоохранителей разбивает стекло со стороны руля. В машине находились два человека. Сначала достали одного — со стороны пассажирского сиденья, а после вытащили водителя.

Оба молодых человека оказались на асфальте. Водитель заявил, что ему очень стыдно перед сотрудниками полиции. Один из задержанных спросил, можно ли как-то договориться. На вопрос, есть ли что-то запрещенное в машине, водитель ответил, что ничего нет.

«Я папе до последнего не хотел звонить. Извините, пожалуйста. Я не хочу, чтобы папа приезжал», — повторял один из задержанных молодых людей.

По данным СМИ, водитель иномарки не остановился по требованию сотрудников полиции и устроил гонки по Москве. Его ловили несколько часов, пока он не заехал во двор. По неподтвержденным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что у молодого человека, которого называют сыном Ибрагимова, нашли наркотики. В салоне автомобиля обнаружили пистолет. Официального подтверждения этой информации пока нет.