СМИ: погоня столичной полиции за каршеринговым BMW с подростками привела к аварии

Авария произошла в ночь на 31 августа. Экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль BMW с черно-оранжевыми наклейками каршеринга, движущийся по улице Менжинского в сторону Енисейской. Из окон машины раздавалась громкая музыка, а салоне были несовершеннолетние.

Полицейские попросили остановиться, чтобы проверить документы у компании. Однако молодежь проигнорировала эти требования и продолжила движение, нарушая правила дорожного движения. Прибавив скорость, водитель BMW проскочил на красный свет. Тогда полицейские обогнали арендованную машину и преградил ей путь.

Такие действия не смутили подростков, и они снесли открывшуюся дверь полицейской машины. Погоня продолжалась, пока водитель BMW не въехал в забор гимназии на улице Чукотский проезд. В результате аварии никто не пострадал, нарушителей задержали.