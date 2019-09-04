  • СМИ: пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Воронеже

    04 сентября 2019, 08:14

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Самолет рейсом Воронеж — Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
    СМИ: пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Воронеже

    В аэропорту Воронежа эту информацию пока никак не прокомментировали.

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    «Самолет вылетел из Воронежа в аэропорт „Пулково“, возникла техническая проблема со стойкой шасси», — приводит агентство слова собеседника.

    По данным источника «Интерфакса», после взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и совершить экстренную посадку. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Воронежа. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Как сообщил «360» источник, это самолет авиакомпании «Руслайн».