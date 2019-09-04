СМИ: пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Воронеже

В аэропорту Воронежа эту информацию пока никак не прокомментировали.

Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Краснодаре Подробнее

«Самолет вылетел из Воронежа в аэропорт „Пулково“, возникла техническая проблема со стойкой шасси», — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника «Интерфакса», после взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и совершить экстренную посадку. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Воронежа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщил «360» источник, это самолет авиакомпании «Руслайн».