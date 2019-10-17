СМИ: мужчина в маске Джокера сорвал праздник в школе Дагестана

В тот момент в учебном заведении отмечали праздник под названием «День здоровья». Устроивший нападение мужчина объяснил, что шум из школы не дает заснуть его маленькому ребенку.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали буяна и составили в отношении него протокол о хулиганстве. После того, как мужчина извинился за свой поступок, его отпустили домой.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что напавшему на школу мужчине 33 года. С собой у него были молоток и топор. Но вместо маски клоуна Джокера он надел простую черную балаклаву с прорезями для глаз.