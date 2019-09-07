СМИ: мужчина приревновал официантку и убил ее в питерском кафе

Петербуржца отправили в колонию строгого режима за убийство мужчины поленом Подробнее

Убийство произошло вечером 6 сентября в кафе, где девушка работала официанткой. По данным издания, в тот день в заведение пришел ее молодой человек, который приревновал возлюбленную и решил ее убить. Мужчина несколько раз ударил девушку ножом, которая скончалась на месте от полученных ранений, утверждает СМИ.

Как пишет 47news, все произошло в кафе «24» в поселке Сосново. Официантка жила в соседнем Военном городке и приезжала в поселок на работу.

Позже сотрудникам полиции удалось найти и задержать нападавшего. В тот момент он находился в поселке Токсово под Санкт-Петербургом. Сейчас подозреваемого допрашивают следователи, которые выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.