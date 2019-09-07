  • СМИ: мужчина приревновал официантку и убил ее в питерском кафе

    07 сентября 2019, 13:47

    Дарья Бунякова

    Молодой человек не смог справится с ревностью и убил свою девушку в одном из кафе в Ленинградской области. Об этом сообщил «Пятый канал».
    СМИ: мужчина приревновал официантку и убил ее в питерском кафе

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    Убийство произошло вечером 6 сентября в кафе, где девушка работала официанткой. По данным издания, в тот день в заведение пришел ее молодой человек, который приревновал возлюбленную и решил ее убить. Мужчина несколько раз ударил девушку ножом, которая скончалась на месте от полученных ранений, утверждает СМИ.

    Как пишет 47news, все произошло в кафе «24» в поселке Сосново. Официантка жила в соседнем Военном городке и приезжала в поселок на работу.

    Позже сотрудникам полиции удалось найти и задержать нападавшего. В тот момент он находился в поселке Токсово под Санкт-Петербургом. Сейчас подозреваемого допрашивают следователи, которые выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.