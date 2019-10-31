Смена резины в Красногорске завершилась дракой со стрельбой

Четыре автомобилиста из Красногорска повздорили в очереди на шиномонтаж и сразу перешли к действиям. Один достал травмат, другой биту, а остальные положились на свое мастерство рукопашного боя.

В среду в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск произошла драка со стрельбой возле местного шиномонтажа, сообщил «360» источник в правоохранительные органах.

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Незнакомые друг другу мужчины приехали поменять резину, но из-за большого ажиотажа на работы по смене шин образовалась очередь. Видимо, кто-то из автомобилистов хотел пролезть вне очереди, из-за чего между гражданами возник конфликт.

В нем участвовали четыре человека: мужчины 1989, 1968, 1984 и 1983 годов рождения. Дипломатия не помогла, поэтому один из водителей достал биту и успешно воспользовался ей, ударив другого по голове. В то же время еще один участник конфликта достал травматический пистолет, на который у него было разрешение, и трижды выстрелил в сторону нападавшего.

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На место стычки приехала скорая помощь, которая диагностировала травмы у всех мужчин. Лишь одного человека госпитализировали — у него перелом костей свода черепа. Другим назначили амбулаторное лечение — у них менее серьезные травмы: ушибы, незначительные раны.

В отношении одного из мужчин (того, кто напал с битой) завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его задержали.