  • Следователи не нашли в СИЗО «Кресты» «пресс-хаты»

    05 сентября 2019, 15:41

    Дарья Бунякова

    В следственном изоляторе «Кресты» в Санкт-Петербурге могут быть нарушения. В частности, учреждение заподозрили в наличии так называемых «пресс-хат» для избиений и пыток. Во время проверки следователи не нашли подобных комнат. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
    Следователи не нашли в СИЗО «Кресты» «пресс-хаты»

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    «Сведения о наличии так называемых „пресс-хат“, а также о возможной связи сотрудников изолятора с фактом причинения телесных повреждений потерпевшему подтверждения не нашли», — сказано в сообщении.

    Речь идет о заключенном, которого избили трое мужчин. По информации следствия, 18 и 19 июля 2019 года подозреваемые в камере СИЗО угрожали и требовали у заключенного 20 тысяч рублей. Мужчина не смог найти такую сумму, после чего его избили.

    Позже один из нападавших позвонил по мобильному телефону родственникам пострадавшего и заявил, что мужчину будут избивать до тех пор, пока не будут перечислены деньги. Близкие отправили на банковскую карту три тысячи рублей.

    Ранее было опубликовано видео с избиением заключенного. На кадрах также было видеообращение и фотографии травм. После проверки удалось установить, что ролик был смонтирован, а заявление и фото не имеют отношения к потерпевшему.

    Несмотря на это, следователи отметили, что сотрудники СИЗО допустили использование телефона в камере, что запрещено. В связи с этим организовали доследственную проверку по факту халатности.

    После вымогательств трое подозреваемых стали фигурантами уголовного дела. Сейчас решается вопрос о предъявлении соответствующего обвинения.