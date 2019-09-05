Следователи не нашли в СИЗО «Кресты» «пресс-хаты»

Трех сотрудников СИЗО «Кресты» уволили после проверки Подробнее

«Сведения о наличии так называемых „пресс-хат“, а также о возможной связи сотрудников изолятора с фактом причинения телесных повреждений потерпевшему подтверждения не нашли», — сказано в сообщении.

Речь идет о заключенном, которого избили трое мужчин. По информации следствия, 18 и 19 июля 2019 года подозреваемые в камере СИЗО угрожали и требовали у заключенного 20 тысяч рублей. Мужчина не смог найти такую сумму, после чего его избили.

Позже один из нападавших позвонил по мобильному телефону родственникам пострадавшего и заявил, что мужчину будут избивать до тех пор, пока не будут перечислены деньги. Близкие отправили на банковскую карту три тысячи рублей.

Ранее было опубликовано видео с избиением заключенного. На кадрах также было видеообращение и фотографии травм. После проверки удалось установить, что ролик был смонтирован, а заявление и фото не имеют отношения к потерпевшему.

Несмотря на это, следователи отметили, что сотрудники СИЗО допустили использование телефона в камере, что запрещено. В связи с этим организовали доследственную проверку по факту халатности.

После вымогательств трое подозреваемых стали фигурантами уголовного дела. Сейчас решается вопрос о предъявлении соответствующего обвинения.