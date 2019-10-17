  • Следователи изучат круг общения погибшей новосибирской школьницы

    17 октября 2019, 13:51

    Анатолий Минкин

    Новосибирские следователи выясняют, что привело к смерти десятиклассницы. Они намерены узнать, с кем общалась девочка, а также внимательно изучить условия ее жизни в семье. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
    Следователи изучат круг общения погибшей новосибирской школьницы

    «Написала „прости“». Друзья рассказали о последнем дне школьницы из Новосибирска

    Подробнее

    В настоящее время следователи работают в школе, где нашли тело школьницы. Сотрудники ведомства изучают все детали, которые могут раскрыть причины ее смерти.

    Специалисты уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой смогут установить причину смерти несовершеннолетней.

    Ранее СМИ сообщили, что тело ученицы 10 класса нашли в туалете школы Советского района Новосибирска. По предварительным данным, школьница могла покончить с собой. Как рассказали «360» друзья погибшей девочки, в последний день она вела себя странно: не пришла на первый урок и расплакалась в коридоре. При этом еще днем ранее с ней все было в порядке.

    Часть учеников школы отметила, что у старшеклассницы было только несколько друзей. С остальными людьми она общалась немного.