Следователи изучат круг общения погибшей новосибирской школьницы

«Написала „прости“». Друзья рассказали о последнем дне школьницы из Новосибирска Подробнее

В настоящее время следователи работают в школе, где нашли тело школьницы. Сотрудники ведомства изучают все детали, которые могут раскрыть причины ее смерти.

Специалисты уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой смогут установить причину смерти несовершеннолетней.

Ранее СМИ сообщили, что тело ученицы 10 класса нашли в туалете школы Советского района Новосибирска. По предварительным данным, школьница могла покончить с собой. Как рассказали «360» друзья погибшей девочки, в последний день она вела себя странно: не пришла на первый урок и расплакалась в коридоре. При этом еще днем ранее с ней все было в порядке.

Часть учеников школы отметила, что у старшеклассницы было только несколько друзей. С остальными людьми она общалась немного.