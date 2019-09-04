Следователи изменили статью в деле о гибели российской девочки в Турции
Центральный аппарат СК проконтролирует расследование смерти россиянок в ТурцииПодробнее
По данным ведомства, семья из Ленинградской области отдыхала в одном из отелей в турецком городе Бодруме. 18 августа, когда 12-летняя девочка купалась в бассейне, во время ныряния ее руку засосало в трубу системы фильтрации.
Девочка долго не могла вырваться. Когда ее наконец достали, то в срочном порядке ее доставили в больницу, где она скончалась.
Следствие считает, что причиной трагедии стали услуги работников отеля, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья постояльцев. В частности, сотрудники гостиницы не проверили состоянии системы фильтрации бассейна на безопасность.
В ходе расследования уголовного дела правоохранители намерены выяснить все обстоятельства смерти девочки. В компетентные органы Турции уже направлен запрос для установления ответственных лиц, чья халатность привела к смерти ребенка.
Председатель Следственного комитета Р Ф Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели девочки.