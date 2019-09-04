  • Следователи изменили статью в деле о гибели российской девочки в Турции

    04 сентября 2019, 14:59

    Анатолий Минкин

    Уголовное дело о гибели 12-летней россиянки в турецком отеле переквалифицировали. Теперь расследование будет проходить по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Раньше дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
    Следователи изменили статью в деле о гибели российской девочки в Турции

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    По данным ведомства, семья из Ленинградской области отдыхала в одном из отелей в турецком городе Бодруме. 18 августа, когда 12-летняя девочка купалась в бассейне, во время ныряния ее руку засосало в трубу системы фильтрации.

    Девочка долго не могла вырваться. Когда ее наконец достали, то в срочном порядке ее доставили в больницу, где она скончалась.

    Следствие считает, что причиной трагедии стали услуги работников отеля, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья постояльцев. В частности, сотрудники гостиницы не проверили состоянии системы фильтрации бассейна на безопасность.

    В ходе расследования уголовного дела правоохранители намерены выяснить все обстоятельства смерти девочки. В компетентные органы Турции уже направлен запрос для установления ответственных лиц, чья халатность привела к смерти ребенка.

    Председатель Следственного комитета Р Ф Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели девочки.