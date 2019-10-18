СК показал маску напавшего на банк грабителя из Екатеринбурга
О нападении вооруженного мужчины в маске на отделение банка в Екатеринбурге стало известно в пятницу, 18 октября. По предварительным данным, грабитель вошел с предметом, который походил на обрез двустволки. В это время в помещении находились клиенты и сотрудники финансового учреждения.
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По некоторым сведениям, злоумышленник был пьян. Он потребовал у администратора отдать ему наличные деньги. Для подтверждения своих намерений сначала он выстрелил в потолок, а потом в одного из посетителей. Пострадавший от полученного ранения погиб на месте.
После этого остальные находящиеся в помещении смогли обезвредить грабителя и задержать его. Прибывшие на место правоохранители забрали злоумышленника.
Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой». Максимальное наказание, которое грозит грабителю, — пожизненное лишение свободы.
Следователи осмотрели место происшествия с использованием современной техники. Они отправили на экспертизу ряд вещественных доказательств. С места происшествия они изъяли обрез ружья и маску нападавшего.