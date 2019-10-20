СК начал проверку после обрушения грунта на рабочих в Екатеринбурге
Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств обрушения грунта во время работы по замене труб. В результате происшествия под землей оказались двое рабочих. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
Вечером 19 октября сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга получили сообщение о ЧП на пересечении улице Мехренцева и Краснолесье, которые расположены в микрорайоне Академический. Там проводились земляные работы. Двух рабочих завалило грунтом.
Доследственная проверка организована по сообщению о нарушении требований охраны труда. Сотрудники СК, полиции и МЧС осматривают место происшествия, разыскивают очевидцев происшествия. В ближайшее время будут рассмотрены документы о проводившихся работах.
«Выполняются иные мероприятия по установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения работ», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что по итогам проверки примут процессуальное решение.