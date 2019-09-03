Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Минобороны, передал«Интерфакс».
Су-25УБ выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Известно также, что самолет упал в безлюдной местности. Никаких разрушений на земле нет.
«В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков», — сказано в сообщении министерства. Пилоты успели катапультироваться.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Су-25УБ является учебно-боевым штурмовиком. С 1986 года он производился на авиазаводе в Улан-Удэ. Всего было создано 300 таких самолетов. Лайнеры этого типа поступили в ВВС в 1987 году.
Состав вооружения такой же, как и штурмовика Су-25. Навигационно-пилотажное, прицельное оборудование, а также система управления оружием дают Су-25УБ возможность выполнять учебные и боевые задачи.