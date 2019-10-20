Штурм дома «вора в законе» в Красноярске сняли на видео

На опубликованных кадрах видно, как бойцы перелезают через кирпичный забор на участок дома. Когда один из собровцев оказался на другой стороне он открыл ворота, куда вошли остальные бойцы. Вооруженные силовики окружили дом.

Часть оперативной группы перекрыла отход через чердачное окно. После видно, как бойцы остановили мужчину в шапке. Его заводят в дом, где находятся еще несколько человек.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, задержанный мужчина 1965 года рождения — это так называемый «вор в законе», известный в криминальной среде как «Костя Канский».

Пока он проходит только подозреваемым в рамках расследования уголовного дела по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По данным агентства «Прайм Крайм», настоящее имя «Кости Канского» Найбауэр Константин Фридрихович. Ему 54 года. Впервые его осудили в 1981 году.