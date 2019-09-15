Шестеро человек погибли в автокатастрофе в Чечне

Два легковых автомобиля столкнулись на окраине села Алхан-Кала в Чеченской Республике вечером 15 сентября.

В обоих автомобилях находились восемь человек, из них четверо погибли на месте. Двое пострадавших скончались по пути в больницу.

Еще двое человек получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они находятся в ближайшей больнице, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Причины ДТП пока не известны, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются.