Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в Кабардино-Балкарии

Он уточнил, что стрелка уже задержала полиции. Играющая в фильме актриса Ирина Горбачева не пострадала.

«Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. У нас просто ребята несколько дней назад попали в ДТП. Это отдельная история. Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции», — пояснил он.

По словам режиссера, на них напал местный житель. Его мотивы неизвестны.

Telegram-канал Mash сообщил, что мужчина якобы открыл стрельбу из-за того, что его не устраивали съемки рядом с его домом. По данным авторов канала, из-за стресса госпитализировали актрису Кристину Мироненко.

Официального комментария МВД по факту стрельбы пока не поступало.