Семилетняя девочка провалилась в открытый люк в подмосковной деревне

Ребенок упал в открытый люк в Дмитровском городском округе. Девочка осталась жива, но попала в больницу. Следователи уже начали проверку по факту случившегося.

Доследственную проверку организовал следственный отдел по городу Дмитрову СК РФ по Московской области, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Вечером 8 сентября 7-летняя жительница деревни Насадкино во время прогулки рядом с домом рухнула в незакрытый люк.

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Девочку госпитализировали в Дмитровскую городскую больницу. Врачи диагностировали ей открытую черепно-мозговую травму, кататравму и ушиб мозга легкой степени.

Следователи выяснили, что в яму не охраняемого и не огороженного бетонного сооружения ребенок упал «по неосторожности».

СК устанавливает все обстоятельства и причины случившегося. Специалисты ведомства уже осмотрели место происшествия, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы и опросили свидетелей. Процессуальное решение примут по результатам проверки.