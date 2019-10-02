Семейную пару из Брянска обвинили в изнасиловании своего ребенка с друзьями
Уголовное дело о групповом изнасиловании маленькой девочки поступило на рассмотрение Мглинского районного суда Брянской области. Обвиняемыми по делу проходят отец и мать ребенка и еще два человека. Карточка дела есть в базе данных суда.
Согласно представленным данным, пострадавшей от действий насильников еще нет 14 лет. При этом злоумышленники действовали по предварительному сговору.
Родителей пострадавшей девочки также обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с ребенком.
Судебное заседание пройдет 4 октября в закрытом режиме.