Семейную пару из Брянска обвинили в изнасиловании своего ребенка с друзьями

Согласно представленным данным, пострадавшей от действий насильников еще нет 14 лет. При этом злоумышленники действовали по предварительному сговору.

Родителей пострадавшей девочки также обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с ребенком.

Судебное заседание пройдет 4 октября в закрытом режиме.