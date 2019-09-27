Самосвал снес билборд и улетел в кусты в Петербурге

ДТП произошло рано утром 27 сентября на севере Петербурга. По словам свидетелей, водитель за рулем КамАЗа не рассчитал свои силы и съехал с дороги на пересечении Горского и Выборгского шоссе. По дороге он снес рекламный стенд, который также улетел в кювет.

Источник фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Информация о пострадавших не раскрывается.