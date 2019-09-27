Самосвал снес билборд и улетел в кусты в Петербурге
Самосвал снес рекламный щит и улетел в кусты на пересечении Выборгского и Горского шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.
ДТП произошло рано утром 27 сентября на севере Петербурга. По словам свидетелей, водитель за рулем КамАЗа не рассчитал свои силы и съехал с дороги на пересечении Горского и Выборгского шоссе. По дороге он снес рекламный стенд, который также улетел в кювет.
Информация о пострадавших не раскрывается.