Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево

Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам Подробнее

Очевидец произошедшего опубликовал в Instagram видео. На кадрах видно, что один из лайнеров стоит полубоком с поврежденным крылом. Напротив находится борт Royal Flight, а на земле валяются обломки.

«Ну вот, не успели взлететь и врезались», — подписал автор свой ролик.

Источник фото: Telegram

Как рассказали агентству, самолеты столкнулись 3 сентября, во время буксировки. Сейчас всех пассажиров эвакуируют, никто из них не пострадал. Сами лайнеры начали осматривать специалисты технической службы.