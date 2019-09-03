Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево
Два самолета зацепились крыльями на взлетно-посадочной полосе в подмосковном аэропорту Шереметьево. В результате инцидента никто не пострадал, но повредилась обшивка бортов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
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Очевидец произошедшего опубликовал в Instagram видео. На кадрах видно, что один из лайнеров стоит полубоком с поврежденным крылом. Напротив находится борт Royal Flight, а на земле валяются обломки.
«Ну вот, не успели взлететь и врезались», — подписал автор свой ролик.
Как рассказали агентству, самолеты столкнулись 3 сентября, во время буксировки. Сейчас всех пассажиров эвакуируют, никто из них не пострадал. Сами лайнеры начали осматривать специалисты технической службы.