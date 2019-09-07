Самолет с горящим двигателем экстренно сел на Мальдивах. Видео

ЧП случилось поздно вечером в четверг, 5 сентября. Однако информация появилась только сейчас. Ее обнародовал департамент гражданской авиации Таиланда 7 сентября после того, как получил от авиакомпании Air Asia доклад об аварии. Согласно международным правилам, его нужно подать в течение 72 часов после происшествия.

Аэробус вылетел из аэропорта в Мале и направлялся в Бангкок. Однако сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы прогремели два хлопка. После этого загорелся правый двигатель, и лайнер набирал высоту уже с вспыхнувшим двигателем. Из-за этого спустя 22 минуты после взлета самолет совершил аварийную посадку в аэропорту вылета на одном левом двигателе. Языки пламени были видны с земли, а взрывы слышали пассажиры лайнера.

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После набора высоты летчики полностью остановили правый двигатель, благодаря чему потушили пожар.

На борту самолета находились 58 пассажиров и экипаж. При аварийной посадке и эвакуации никто не пострадал.

Создана комиссия по расследованию происшествия.