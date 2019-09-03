Российский «двойник Кутчера» сломал позвоночник в ДТП в Подмосковье

Поездка на мотоцикле закончилась для Александра Корнилова аварией и переломом позвоночника. Спортсмен направлялся на полумарафон, но не доехал и оказался на больничной койке. Об этом «360» рассказал сам пострадавший.

«Ехал на полумарофон в Дмитров, но немного не доехал. В меня въехала машина Nissan Qashqai. Я плохо помню», — поделился Корнилов.

Он добавил, что авария произошла 24 августа и с того момента он находится в городской больнице подмосковного Дмитрова.

«Местные врачи говорят, что все нормально. Перелом одного позвонка и еще двух или трех отростков позвонков. Я сейчас в лежачем состоянии, я могу шевелить руками и ногами, но ходить не могу», — сказал спортсмен.

Источник фото: телеканал «360»

Корнилов отметил, что сейчас в теле могут быть костные осколки, которые в дальнейшем могут повлиять на здоровье.

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Как подчеркнула «360» подруга спортсмена Нана Селунская, Александр является профессиональным спортсменом и имеет большое количество призов различных соревнований.

«Я не буду перечислять награды, потому что у него огромное количество медалей. Он призер и российский, и международный», — сказала девушка.

Она добавила, что Корнилов не только известен достижениями в спорте, но его не раз приглашали на телеканалы как двойника актера Эштона Кутчера.