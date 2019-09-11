Режим ЧС введен из-за степного пожара в Тамани

В результате возгорания сухой травы в станице Тамань Краснодарского края из-за сильного ветра пламя перекинулось на домовладения. Сгорели шесть жилых построек, был объявлен режим ЧС.

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Как сообщила администрация Темрюкского района, в тушении пожара участвовали добровольцы, 20 человек пожарных и пять единиц специализированной техники.

«Из очага возгорания было эвакуировано 57 человек. Погибших и пострадавших нет. У 39 погорельцев пожар полностью уничтожил имущество. 26 человек временно размещены в гостинице „Уют Тамани“, обеспечены водой и питанием. Остальные пострадавшие разъехались по родственникам и знакомым», — сообщила пресс-служба администрации.

Сейчас ведется работа по восстановлению утраченных погорельцами документов. Создана комиссия, которая определит ущерб, нанесенный огнем. Для пострадавших от пожара открыты несколько пунктов приема гуманитарной помощи.

В паблике «Добровольные пожарные Кубани» опубликовано обращение к властям с требованием проводить профилактику поджогов на государственном уровне. Кроме того, волонтеры напомнили, что в регионах не хватает пожарных частей.

Они также предложили поддерживать и развивать движение добровольцев, так как они зачастую экипированы лучше, чем пожарные из местных частей.