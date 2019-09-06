Борт авиакомпании «Руслайн» прибыл в аэропорт с опозданием по технической причине. В связи с этим пассажиры не вылетели вовремя из Воронежа в Санкт-Петербург. Рейс задерживается на два часа и это уже не первый подобный случай с перевозчиком.

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Согласно данным онлайн-табло аэропорта Воронежа, самолет должен был вылететь в Пулково в 07:15 6 сентября, но рейс отложили до 09:30.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя контакт-центра авиакомпании, причиной послужила техническая неисправность, из-за которой лайнер прибыл в аэропорт отправления позже, чем планировалось.

Также задерживается рейс из Воронежа в Москву. Вылет перенесли с 07:45 до 08:15.

Пассажиры испытывают трудности с вылетом уже третий день подряд. В среду, 4 сентября, самолет поднялся в воздух, но практически сразу запросил посадку из-за проблем с шасси. На следующее утро лайнер также вернулся, но уже в связи с неисправностью работы резервного источника питания электричеством.