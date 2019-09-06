Рейс Воронеж — Петербург не вылетел 3 день подряд
СМИ: пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в ВоронежеПодробнее
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Воронежа, самолет должен был вылететь в Пулково в 07:15 6 сентября, но рейс отложили до 09:30.
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя контакт-центра авиакомпании, причиной послужила техническая неисправность, из-за которой лайнер прибыл в аэропорт отправления позже, чем планировалось.
Также задерживается рейс из Воронежа в Москву. Вылет перенесли с 07:45 до 08:15.
Пассажиры испытывают трудности с вылетом уже третий день подряд. В среду, 4 сентября, самолет поднялся в воздух, но практически сразу запросил посадку из-за проблем с шасси. На следующее утро лайнер также вернулся, но уже в связи с неисправностью работы резервного источника питания электричеством.