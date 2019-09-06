Рейс из Петербурга в Тунис задержали на 17 часов
Согласно данным онлайн-табло Пулково, лайнер должен был вылететь 6 сентября, в 04:15 по московскому времени. Однако теперь время отлета перенесено на 21:50. Причина задержки не уточняется.
По информации на сайте авиакомпании, в Тунис должен был отправиться Airbus A320. В статусе рейса также указана задержка.
Представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет Пулково, сообщили ТАСС причину задержки. Дело в том, что самолет не прибыл вовремя в аэропорт. Он должен был прилететь в Санкт-Петербург в 03:20 по московскому времени. Теперь же перевозчик заявил, что борт прибудет к 20:00.
«С пассажирами работает представитель авиакомпании», — сказал собеседник агентства.
Как уточнило РИА «Новости», пассажирам раздали талоны на питание. Их начали заселять в гостиницы.