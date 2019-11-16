Ребенок погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы

Пожар произошел в квартире в доме на Дмитровском шоссе. В результате возникновения огня тяжело пострадал ребенок. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, малыш скончался в момент госпитализации.

Общая площадь распространения огня составила восемь квадратных метров. Что стало точной пожара пока неизвестно.

В дежурной части московского ЦУКС МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 16:53. На восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошло возгорание на площади около восьми квадратных метров.

В квартире было сильное задымление. В 17:09 минут огонь полностью ликвидировали. К сожалению, несмотря на оперативное прибытие и быструю работу пожарно-спасательного подразделения погиб ребенок.

Причины возникновения огня устанавливаются дознавателем главного управления МЧС России по Москве.