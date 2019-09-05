Разбор завалов в Подмосковье займет не менее 5 часов

Глава городского округа Сергиев Посад Михаил Токарев заявил, что работы по разбору завалов вокруг заброшенного здания бывшего детского лагеря и пансионата «Дружба» в поселке Новая Шурма замет не менее пяти часов.

Работодатель рассказал об обрушении заброшенного здания в Подмосковье Подробнее

Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Ведутся поисковые мероприятия. Людей мы не обнаружили, есть угроза обрушения всего здания в целом. Сейчас специалисты, МЧС, проводят противоаварийные работы, обрушат одну стену, где предполагаемое место, где могут быть люди. Будут в ручном режиме все расчищать», — сказал Токарев.

Глава городского округа сообщил, что люди пока не найдены.

«Собаки прошли, пока результатов не дали», — уточнил Токарев.

Известно, что под завалами находятся три человека. Об этом «360» рассказал наниматель рабочих очищавших мусор на пятом этаже, Сергей Яшутин.