Разбор завалов в Подмосковье займет не менее 5 часов
Глава городского округа Сергиев Посад Михаил Токарев заявил, что работы по разбору завалов вокруг заброшенного здания бывшего детского лагеря и пансионата «Дружба» в поселке Новая Шурма замет не менее пяти часов.
Работодатель рассказал об обрушении заброшенного здания в ПодмосковьеПодробнее
Об этом он сообщил «Интерфаксу».
«Ведутся поисковые мероприятия. Людей мы не обнаружили, есть угроза обрушения всего здания в целом. Сейчас специалисты, МЧС, проводят противоаварийные работы, обрушат одну стену, где предполагаемое место, где могут быть люди. Будут в ручном режиме все расчищать», — сказал Токарев.
Глава городского округа сообщил, что люди пока не найдены.
«Собаки прошли, пока результатов не дали», — уточнил Токарев.
Известно, что под завалами находятся три человека. Об этом «360» рассказал наниматель рабочих очищавших мусор на пятом этаже, Сергей Яшутин.