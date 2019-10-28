Расстрелявший сослуживцев срочник хотел стать контрактником

По словам собеседника агентства, отец Рамиля Шамсутдинова за три дня до срыва сына отправил ему необходимые документы для того, чтобы он мог оформиться на контрактную службу.

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«В июне он призвался, четыре месяца прослужил. Там, видимо, заранее документы надо отправлять», — сказал представитель администрации.

Он отметил, что молодой человек на службу отцу не жаловался. Однако в последнее время отец Рамиля говорил, что ему не нравится голос сына.

«Он еще деньги просил переводить — сколько, не знаю. Свою карточку потерял», — отметил представитель поселковой администрации.

В минувшую пятницу в войсковой части 54 160 солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу по сослуживцам из табельного оружия. По данным Министерства обороны, от полученных ранений погибли восемь человек. Еще двое получили необходимую медицинскую помощь, и их жизни вне опасности. Солдата задержали на месте.

Читинский гарнизонный военный суд арестовал устроившего стрельбу срочника. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. В ведомстве не исключили, что причиной поведения солдата стал нервный срыв, спровоцированный личными обстоятельствами, которые не связаны с прохождением службы. В обстоятельствах трагедии начали разбираться Следственный комитет и специальная комиссия Министерства обороны.