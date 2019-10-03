  • Ракетный катер загорелся на судоремонтном заводе Севастополя

    03 октября 2019, 15:02

    Анатолий Минкин

    Пожар произошел на ракетном катере «Шуя», который находится на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-секретаря предприятия Сергея Горбачева.
    Ракетный катер загорелся на судоремонтном заводе Севастополя

    Он пояснил, что возгорание возникло во время запуска одного из механизмов судна. В данный момент пламя уже локализовали. На месте работают специалисты Черноморского флота и регионального управления МЧС.

    Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя уточнил, что в момент возникновения огня людей на борту корабля не было.

    «В Килен-балке, в районе 13-го завода, горит судно. На корабле людей нет», — говорится в сообщении.

    Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» находится в ведомстве Министерства обороны России.