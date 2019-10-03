Ракетный катер загорелся на судоремонтном заводе Севастополя

Он пояснил, что возгорание возникло во время запуска одного из механизмов судна. В данный момент пламя уже локализовали. На месте работают специалисты Черноморского флота и регионального управления МЧС.

Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя уточнил, что в момент возникновения огня людей на борту корабля не было.

«В Килен-балке, в районе 13-го завода, горит судно. На корабле людей нет», — говорится в сообщении.

Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» находится в ведомстве Министерства обороны России.