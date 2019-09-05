Работодатель рассказал об обрушении заброшенного здания в Подмосковье

Заброшенное здание рухнуло в подмосковном поселке Новая Шурма. В момент обрушения рабочие убирали мусор на пятом этаже. Сейчас под завалами, предположительно, находятся три человека. Об этом «360» рассказал работодатель мужчин Сергей Яшутин.

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«Непонятно, что случилось. Они наверху чистили, мусор скидывали и все», — сказал Яшутин.

Он отметил, что под завалами оказались трое его работников. Одним из них стал мужчина, который живет в том же поселке с женой и детьми.

Пятиэтажное здание обрушилось 5 сентября в Сергиево-Посадском районе. Строение было заброшенным и находилось на территории бывшего пионерского лагеря «Дружба», который закрыли еще в 1990-х годах.

Во время обрушения в здании находились рабочие, которые оказались под завалами. Сейчас на месте работают спасатели. Они разбирают обломки и пытаются найти троих мужчин.

Всего в поселок отправили 59 человек и 17 единиц техники. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.