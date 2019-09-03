Работник склада пострадал при пожаре в Рязани

По данным информагентства, площадь возгорания составила 500 «квадратов». К ликвидации последствий ЧП было привлечено 40 огнеборцев и 16 единиц спецтехники. Им удалось справиться с пламенем. «Утро.ру» уточнило, что пострадал работник склада. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются.