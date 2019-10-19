  • Рабочих завалило землей в Екатеринбурге

    19 октября 2019, 23:38

    Анатолий Минкин

    Замена труб в Академическом районе Екатеринбурга переросла в ЧП. Двое рабочих оказались завалены землей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
    Рабочих завалило землей в Екатеринбурге

    Во время работы мужчины находились внизу. В какой-то момент на них обрушился грунт и они остались под завалами.

    Прибывшие на место спасатели начали работу по поиску пострадавших.

    В аварийно-спасательных работах задействованы 29 человек, 7 единиц техники, из них от МЧС России — 11 человек личного состава, 2 единицы спецтехники.

    Как сообщил портал Е1, одного мужчину уже достали из-под завалов. Второго пока ищут. О состоянии спасенного рабочего неизвестно