Рабочих завалило землей в Екатеринбурге

Во время работы мужчины находились внизу. В какой-то момент на них обрушился грунт и они остались под завалами.

Прибывшие на место спасатели начали работу по поиску пострадавших.

В аварийно-спасательных работах задействованы 29 человек, 7 единиц техники, из них от МЧС России — 11 человек личного состава, 2 единицы спецтехники.

Как сообщил портал Е1, одного мужчину уже достали из-под завалов. Второго пока ищут. О состоянии спасенного рабочего неизвестно