Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета в Воронеже

Московская межрегиональная транспортная прокуратура разберется в обстоятельствах вынужденной посадки лайнера авиакомпании «Руслайн» в аэропорту Воронежа.

СМИ: пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Воронеже Подробнее

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с вынужденной посадкой воздушного судна авиакомпании „Руслайн“ в аэропорту Воронежа», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Экстренная посадка самолета Bombardier CRJ200, который выполнял рейс Воронеж — Санкт-Петербург, произошла 4 сентября примерно в 07:50. На борту находился 41 человек. Никто не пострадал.

Воронежская транспортная прокуратура должна проверить «предполетное техническое обслуживание воздушного судна», а также соблюдение перевозчиком прав пассажиров. Также следящий за деятельностью «Руслайн» калужский транспортный прокурор проверит, как авиакомпания соблюдала требования об обеспечении безопасности полетов.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.