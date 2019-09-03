Приставы вынудили петербуржца заплатить 200 тысяч рублей за ДТП
Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали 200 тысяч рублей с водителя, по вине которого произошло ДТП. В результате происшествия был нанесен тяжкий вред здоровью человека. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на сайт УФССП.
Суд привлек к уголовной ответственность 33-летнего мужчину, который нарушил правила дорожного движения. В результате этого тяжелые травмы получил человек. Виновника ДТП обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Однако петербуржец уклонялся от погашения задолженности.
Тогда приставы наложили арест на его банковские счета и выписали дополнительный штраф на сумму 14 тысяч рублей за неисполнение требования в установленный срок. Злоумышленнику также запретили покидать Россию.
После введения ограничений петербуржец погасил все штрафы.