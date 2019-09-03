Приставы вынудили петербуржца заплатить 200 тысяч рублей за ДТП

Суд привлек к уголовной ответственность 33-летнего мужчину, который нарушил правила дорожного движения. В результате этого тяжелые травмы получил человек. Виновника ДТП обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Однако петербуржец уклонялся от погашения задолженности.

Тогда приставы наложили арест на его банковские счета и выписали дополнительный штраф на сумму 14 тысяч рублей за неисполнение требования в установленный срок. Злоумышленнику также запретили покидать Россию.

После введения ограничений петербуржец погасил все штрафы.