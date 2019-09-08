Пожилая француженка покончила с собой из-за Brexit

Франс Мари-Луиза Дэвис, которой было 76 лет, в марте вышла из дома, больше ее никто не видел. Женщина исчезла незадолго до даты, когда Англия должна была выйти из состава Евросоюза. Ее тело нашли через два дня в затопленном поле.

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По версии следствия, пожилая француженка покончила с собой. Среди причин числятся переживание из-за политических событий и смерть любимого домашнего животного.

Известно, что всю жизнь женщина страдала от депрессии. Тем не менее ключевую роль сыграл Brexit, который довел ее до суицида. Этой точки зрения придерживается ее муж, 74-летний британец по имени Питер.

Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Тем не менее британские политики не нашли компромисс по сделке, из-за этого начался правительственный кризис, а премьер-министр Тереза Мэй покинула пост.

После Мэй в эту должность вступил Борис Джонсон. Во время своей первой речи в качестве нового премьера Британии он пообещал, что королевство в любом случае покинет ЕС осенью. Крайний срок — 31 октября.