  • Пожар вспыхнул на складе лечебных трав в Уфе

    04 сентября 2019, 08:14

    Дарья Бунякова

    Частный склад с лекарственными травами вспыхнул в Уфе. Пожарным удалось ликвидировать огонь, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
    Пожар вспыхнул на складе лечебных трав в Уфе

    Возгорание началось рано утром 4 сентября на улице Ветошникова. На место пожара прибыли специалисты, которые начали тушить скрытое пламя внутри помещения. В двухэтажном здании был склад с различными лечебными травами.

    Пожар вспыхнул на складе лечебных трав в Уфе | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

    Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Всего для ликвидации привлекли 38 человек и 16 единиц техники. Спустя почти час открытое горение удалось устранить.

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    На данный момент специалисты продолжают работы по ликвидации последствий пожара. В результате ЧП никто не пострадал.