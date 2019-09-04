Пожар вспыхнул на складе лечебных трав в Уфе
Частный склад с лекарственными травами вспыхнул в Уфе. Пожарным удалось ликвидировать огонь, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
Возгорание началось рано утром 4 сентября на улице Ветошникова. На место пожара прибыли специалисты, которые начали тушить скрытое пламя внутри помещения. В двухэтажном здании был склад с различными лечебными травами.
Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Всего для ликвидации привлекли 38 человек и 16 единиц техники. Спустя почти час открытое горение удалось устранить.
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На данный момент специалисты продолжают работы по ликвидации последствий пожара. В результате ЧП никто не пострадал.