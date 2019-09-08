Пожар вспыхнул на одном из избирательных участков Сахалина

Возгорание произошло в школе Невельска (Сахалин), где был оборудован избирательный участок № 96. Его удалось потушить через 30 минут.

Как сообщил «Интерфакс» о ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, инцидент случился 8 сентября в 10:48 по местному времени (02:48 по Москве) в школе № 2 в Невельске.

Роскомнадзор предупредил Googlе и Facebook о недопустимости политрекламы в день выборов Подробнее

«Первый пожарный расчет прибыл через две минуты (после сообщения о возгорании — прим. ред.). К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение в кабинете химии на площади девять квадратных метров. Возгорание в кабинете ликвидировано в 11:26 местного времени (03:26 по Москве)», — приводит агентство текст сообщение пресс-службы ведомства.

В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и три единицы техники.

Заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов рассказал, что Участок находится далеко от места возгорания. Он работает, голосование идет и не приостанавливалось.

Точная причина пожара пока не называется. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.