Пожар в промзоне Петербурга потушили
На территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге произошел пожар. Сейчас огонь ликвидирован. По данным МЧС, горел строительный мусор.
Как сообщили в региональном главке МЧС, пожар на Лесопарковой улице начался в 04:16. Загорелся строительный мусор на площади около 600 квадратных метров.
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«07:32 локализация пожара, ликвидация открытого горения, отказ № 1 БИС. 07:37 ликвидация пожара», — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших пока нет.
В ликвидации возгорания участвовали 40 человек и восемь единиц техники.