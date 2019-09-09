  • Пожар в промзоне Петербурга потушили

    09 сентября 2019, 08:39

    Юлия Булыгина

    На территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге произошел пожар. Сейчас огонь ликвидирован. По данным МЧС, горел строительный мусор.

    Как сообщили в региональном главке МЧС, пожар на Лесопарковой улице начался в 04:16. Загорелся строительный мусор на площади около 600 квадратных метров.

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    «07:32 локализация пожара, ликвидация открытого горения, отказ № 1 БИС. 07:37 ликвидация пожара», — говорится в сообщении МЧС.

    В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших пока нет.

    В ликвидации возгорания участвовали 40 человек и восемь единиц техники.